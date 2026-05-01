İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

01.05.2026 16:16
İran dini lideri Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" açıklamasıyla Körfez ülkelerine mesaj gönderdi. Hamaney'in bu sözlerinin, İran'ın yeni barış teklifini ABD'ye iletmesinin hemen arkasından gelmesi dikkat çekti.

İran, ateşkes sürecinde yeni barış teklifini Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a iletti. Teklifin içeriği ve ABD’nin vereceği yanıt merakla beklenirken İran dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir açıklama geldi. 

Üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef alan Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" ifadelerini kullandı.

"NİHAİ MÜZAKERE TASLAĞININ METNİ İLETİLDİ"

Öte yandan; İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verildi. Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.

İran’ın başkenti Tahran’da bir kez daha yeni lider Mücteba Hamaney’e bağlılık için yürüyüş töreni düzenlendi. 

ARAKÇİ BÖLGE ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Müzakere belirsizliği sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Arakçi görüşme sırasında mevkidaşlarına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.

FİDAN İLE ARAKÇİ DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler
Meksika’da “Tatlı“ soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı Meksika’da "Tatlı" soygun: Örümcek maymun pastaneyi bir hamlede boşalttı
İran: Husiler Babülmendep Boğazı’nı kapatacak İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak
Bursa’da pes dedirten hırsızlık girişimi: “Araç benim“ diyerek araçtan inmedi Bursa'da pes dedirten hırsızlık girişimi: "Araç benim" diyerek araçtan inmedi
İstanbul’da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama İstanbul'da sokak hayvanlarıyla ilgili iddiaya valilikten yalanlama

16:26
Almanya’ya giden Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Almanya'ya giden Tedesco neye uğradığını şaşırdı
16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
14:38
Rojin Kabaiş’in babasından Sedat Peker sözleri
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
13:55
Bakan Göktaş’dan Brüksel’deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt
13:14
İran’dan bomba iddia: ABD’nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı
13:01
Fas Sultanı’na benzetilen Cem Yılmaz’dan güldüren paylaşım
Fas Sultanı'na benzetilen Cem Yılmaz'dan güldüren paylaşım
12:53
İstanbul’da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı
