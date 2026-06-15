Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde bir sitedeki ikamet eden 13 yaşındaki Y.Ç., evlerinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Y.Ç.'nin hafta sonu girdiği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının kötü geçmesi nedeniyle bunalıma girdiğinin üzerinde durulurken, polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.
Son Dakika › Diyarbakır › Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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