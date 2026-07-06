Trump\'ın hamlesi Dünya Kupası\'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'nin Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gören Folarin Balogun hakkında dikkat çeken bir karar alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan pozisyonun yeniden değerlendirilmesini istemesinin ardından FIFA, Balogun'un otomatik maç cezasının uygulanmasını bir yıllık deneme süresiyle askıya aldı. Bu kararla Balogun, ABD'nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçında forma giyebilecek.

KIRMIZI KART GEÇERLİ KALDI

FIFA, Balogun'un gördüğü kırmızı kartın iptal edilmediğini, yalnızca cezanın infazının ertelendiğini açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Talimatı'nın 27. maddesi uyarınca maç cezasının bir yıl süreyle askıya alındığı belirtildi. Balogun'un bu süre içinde benzer ağırlıkta yeni bir ihlal yapması halinde mevcut cezanın uygulanacağı ifade edildi.

ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise Balogun'un kırmızı kart görmesini başından beri haksız bulduğunu belirterek FIFA'nın kararını memnuniyetle karşıladı.

Folarin Balogun

TRUMP: BÜYÜK BİR HAKSIZLIK GİDERİLDİ

Kararın ardından Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir haksızlığı düzelttiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ABD Futbol Federasyonu kararı kabul ederken, futbolcular ise Balogun'un oynayabileceğini antrenmana giderken sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi.

BELÇİKA'DAN SERT TEPKİ

Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu ise FIFA'nın kararına tepki gösterdi. Federasyon, kararın FIFA Disiplin Talimatı'nın kırmızı kart sonrası otomatik ceza öngören hükümleriyle çeliştiğini savunarak tüm hukuki seçenekleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Belçika cephesi, Balogun'un oynatılmasının turnuva talimatlarına aykırı olduğunu ileri sürdü.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

FIFA'nın kararı, Dünya Kupası'nın en büyük tartışmalarından biri haline geldi. Karar, spor kamuoyunda futbolun yönetimi ile siyasi etkinin sınırları konusunda geniş çaplı tartışmaları da beraberinde getirdi.