TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde ulaşımdan güvenliğe kadar birçok alanda hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

Zirve kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un özel olarak geliştirilen limuzin versiyonları da görev yapacak. Organizasyon süresince kullanılacak araçlar, başkentte konuşlandırıldı.

10 ARAÇ DELEGASYONLARA HİZMET VERECEK

Zirve kapsamında toplam 10 TOGG limuzin hizmet verecek. Numaralandırılan araçlar, organizasyon planlaması doğrultusunda yabancı delegasyonların ve zirveyi takip edecek basın mensuplarının ulaşımını sağlayacak. CNN Türk'ün geçtiği bilgilere göre araçların, etkinlik boyunca belirlenen güzergâhlarda kesintisiz hizmet vermesi planlanıyor.

KONUŞLANDIRILDIKLARI BÖLGEDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

TOGG limuzinlerinin bulunduğu bölge, NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemlerinin en yoğun uygulandığı alanlardan biri oldu.

Yetkililer, zirvenin gerçekleştirileceği bölgede araç giriş çıkışlarına kısıtlama getirildiğini belirtti. Belirli tarihler arasında ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek, yol kenarlarına araç park edilmesi de yasak olacak. Bölgede güvenlik güçleri tarafından geniş kapsamlı tedbirler uygulanıyor.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU DA AYNI NOKTADA DÜZENLENECEK

TOGG limuzinlerinin konuşlandırıldığı alanın yakınında Savunma Sanayi Forumu gerçekleştirilecek. Foruma NATO üyesi 32 ülkenin savunma bakanlarının katılması beklenirken, savunma harcamaları, ortak projeler ve savunma sanayisindeki iş birliklerinin masaya yatırılması öngörülüyor.

İLK KEZ ULUSLARARASI ZİRVEDE KULLANILACAK

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, TOGG'un limuzin modeli ilk kez bu kapsamda uluslararası bir organizasyonda görev alacak. Yaklaşık yedi kişilik yolcu kapasitesine sahip araçlar, geniş iç hacmi ve konfor odaklı tasarımıyla dikkat çekiyor. Limuzinlerin, NATO Liderler Zirvesi boyunca organizasyonun ulaşım planlamasında önemli bir görev üstlenmesi bekleniyor.