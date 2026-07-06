İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, yarın ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştirecektir" açıklamasında bulundu. Yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi.
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6.07.2026 15:23:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da - Son Dakika
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