Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor

Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
05.07.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da gençler, başlık parası yüzünden evlenemiyor ve aileler zor durumda kalıyor.

Yıllardır sevdiği kıza kavuşma hayali kuran ve her kız istemede karşısına başlık parası engeli çıkan genç, sevdiğine kavuşmak için ailesiyle birlikte tarlalarda çalışıyor. Genç başlık parasının kaldırılmasını isterken, evlilik çağında 3 çocuğu olan baba ise ne kadar çalışsalar da başlık parasını toplayamadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelerek Aksaray'da tarım işçisi olarak çalışan aileler bunaltıcı sıcaklara rağmen tarlalarda ter dökerken, babalar çocuklarını evlendirememekten, evlilik çağındaki gençler ise başlık parasından dert yanıyor. Aksaray'ın sarımsak tarlalarında anne, baba ve kardeşleriyle günlük yevmiyeye çalışan Yakup Erdine (28), başlık parasını toplamak için çalıştığını söyledi. Başlık parasının 600 bin liradan başladığını ifade eden Erdine, "Önümüzde evlilik var, başlık parası var. Buradan başlık parası alan ailelere sesleniyorum, bu başlık parası kalksın. Kalksın, evliliği zorlaştırdılar. Özellikle bizim Doğu bölgesi. Mesela Batı'da öyle bir şey yok. Seviyor, istediği gibi aileler anlaşıyor, çiftler birbirini alıyor. Başlık parası çok yüksek. 600 bin liradan başlık parası başlıyor. Altın istiyorlar, bilezik istiyorlar. 250 gram, 300 gram, 400 gram isteyen var. Şimdi ben o yüzden evlenemedim. Ne için ben gurbette çalışıyorum ailemle beraber, ben şimdi evli olsam ailem gurbete gelir mi? Başlık parası topluyorum tabii. Arkamda 2 tane kardeşim var benim. Abimi zor evlendirdik, daha borçları duruyor. O da var yani. Kaç defa çağrıda bulunduk başlık parası kalksın diye ama dinleyen yok. Evliliği zorlaştırdılar. Buradan başlık parası alan ailelere özellikle sesleniyorum. Başlık parasını kaldırsınlar. Çalışmak da güzel, çalışmak büyük bir erdemliliktir ama zorlaştırmasınlar. Sevdiğim vardı, başlık parasından dolayı vermediler" dedi.

Evlilik çağında 3 erkek çocuğu olan 53 yaşındaki Hüseyin Erdine ise başlık parasına bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Biz tarım işçisiyiz. Geliyoruz burada çalışıyoruz. Şu an başlık parasını denkleştiremiyoruz. Başlık parası 2 milyona çıkmış. 2 milyonu denkleştirebilmen için en aşağı bir aile 2 yıl çalışması lazım. Direniyoruz başlık parasını yetiştirmek için. Yani şimdi başlık parası 2 milyon. 2 milyonu da gel çalış 2 senede, bir çocuğu evlendiremiyorsun. Olmuş bir tane cumhuriyet altını 50 bin lira. Bunun altını var, bunun yemeği var. Bayağı masraflı yani. Yetiştiremiyoruz. Şu an 3 çocuğum var, askerliğini bitirmiş, bir türlü evlendiremiyorum yani. Gel git, gel git. Sevdikleri de var ama para yok. Başlık parası kalksın. Başlık parası yüzünden bir türlü çocuklarımızı evlendiremiyoruz" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ’’devam’’ dedi Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

12:38
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
Valiliğin uyarısına rağmen denize girdiler! 1 kişi öldü, 2 kişi hastanelik oldu
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
11:00
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
26 yıl önce boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın: Yüzünü unutmuşum, tanıyamadım
10:22
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş’ı cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 13:44:55. #7.12#
SON DAKİKA: Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.