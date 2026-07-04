Kızılırmak Nehri'nde Baba Kayboldu - Son Dakika
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Kızılırmak Nehri'nde Baba Kayboldu

Kızılırmak Nehri\'nde Baba Kayboldu
04.07.2026 21:33
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Kayseri'de serinlemek için suya giren çocuğu kurtarmak isteyen baba suda kayboldu, arama sürüyor.

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak Nehri'nde akıntıya kapılan çocuğu H.E.'yi (11) kurtarmak isteyen baba M.E. (40), suda kayboldu. Bir ağacın dalına tutunan H.E., jandarma ekipleri tarafından kurtarılırken, M.E.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Özvatan ilçesi Küpeli Mahallesi'nden geçen Kızılırmak Nehri'nde meydana geldi. Suriye uyruklu M.E., ailesiyle piknik için nehrin kıyısına gildi. Bir süre sonra sıcaktan bunalan çocuğu H.E., suya girdi. H.E.'nin akıntıya kapıldığını gören baba M.E. de nehre atladı. Çocuğunun bir ağaç dalına tutunmasını sağlayan baba H.E., akıntıyla birlikte suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, dalgıç polisler, sağlık ve Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, dalda tutunan çocuğu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. H.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özvatan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, suda kaybolan baba M.E. için çalışma başlattı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmalarının, yarın sabah erken saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Özvatan, Kayseri, Güncel, Çocuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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