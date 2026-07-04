Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

04.07.2026 23:43
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Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'daki açık hava konserinde yakın zamanda kaybettiği dostu Alexi'yi anarken gözyaşlarına boğuldu. Sahnede duygusal anlar yaşayan ve kelimeler boğazına düğümlenen Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine" diyerek gökyüzünü işaret etti. Seyircilerin yoğun alkışıyla moral bulan ve gözyaşlarını silerek konserine devam eden ünlü sanatçının o dramatik anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'da verdiği açık hava konserinde duygu dolu anlar yaşadı. Yakın zamanda kaybettiği "Alexi" isimli dostuna sahneden seslenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur" diyerek izleyenleri derinden etkiledi.

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

"EMİNİM BURADADIR VE BİZİ DİNLİYORDUR"

İstanbul’da Vadi açık hava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, repertuarındaki şarkıları seslendirirken bir anda duygusal anlar yaşadı. Yakın bir zaman diliminde hayatını kaybeden ve kendisi için çok değerli olan dostu Alexi'yi sahnede anan ünlü sanatçı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sahnede kelimeler boğazına düğümlenen Sali, gökyüzünü işaret ederek, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine... 'Siz çok iyiydiniz' diyordur." sözleriyle vefat eden dostuna olan özlemini dile getirdi. Duygusal anların ardından arkasını dönerek gözyaşlarını silmeye çalışan başarılı sanatçıya, alandaki binlerce dinleyicisi alkışlar ve tezahüratlarla moral desteği verdi.

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

"BİR TANECİK HAYATIMIZ VAR"

Gözyaşları içinde derin bir nefes alarak konserine güçlükle devam eden Ziynet Sali, yaşamın değerine vurgu yaparak hayranlarına teşekkür etti. Sali, "Neyse çok duygusal oldu... O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

Sanatçının sahnede yaşadığı bu samimi ve içten anlar, konserdeki izleyicileri de duygulandırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar ünlü şarkıcıya taziye ve destek mesajları yağdırdı.

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

Ziynet Sali, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ziynet Sali Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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