Tahran'da Hamaney'e son veda: Binlerce kişi Musalla Camisi'ne akın etti, gözler Müçteba Hamaney'de

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenen devlet cenaze töreninin halka açık bölümüne on binlerce kişi katıldı. İmam Humeyni Musalla Camisi'ni dolduran kalabalıklar, "Amerika'ya ölüm" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları atarken, törenler hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

İRAN MİLYONLARCA KİŞİLİK KATILIM BEKLİYOR

İran devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre cenaze törenlerine yalnızca Tahran'da 10 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor.

İranlı yetkililer ise 4-9 Temmuz tarihleri arasında İran ve Irak'ta gerçekleştirilecek altı günlük törenlere toplam 20 ila 30 milyon kişinin iştirak edeceğini öngörüyor.

Tören programı kapsamında cenazenin Kum, Necef ve Kerbela gibi Şii dünyasının önemli merkezlerine götürülmesinin ardından 9 Temmuz'da Meşhed kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

"AMERİKA İÇİN KARANLIK GÜN GELDİ"

Musalla Camisi'nde okunan ağıtlarda ve yapılan konuşmalarda ABD ile İsrail'e yönelik sert ifadeler öne çıktı. Tören sırasında okunan ağıtlardan birinde şu ifadeler yer aldı:

"Onlara, Amerika için karanlık günün geldiğini söyle. Fars Körfezi, Amerika'nın mezarlığı olacak."

Kalabalıklar sık sık "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" ve "İntikam" sloganları atarken, törende İran bayraklarının yanı sıra direniş gruplarını simgeleyen flamalar da taşındı.

MÜÇTEBA HAMANEY ORTAYA ÇIKMADI

Törenlerin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İran'ın yeni Dini Lideri Müçteba Hamaney'in kamuoyu önüne çıkmaması oldu. ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığı yönünde iddialar bulunan Müçteba Hamaney, cenaze törenlerinin ilk gününde görüntülenmedi.

Reuters'ın aktardığına göre yeni liderin sağlık durumu ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmadığı değerlendiriliyor.

GÖZLER 9 TEMMUZ'DAKİ DEFİN TÖRENİNDE

Uluslararası kamuoyunun dikkati şimdi 9 Temmuz'da Meşhed'de yapılacak defin törenine çevrilmiş durumda. Siyasi gözlemciler, Müçteba Hamaney'in babasını son yolculuğuna uğurlamak üzere ilk kez halkın karşısına çıkıp çıkmayacağını yakından izliyor.

Olası bir katılımın, yeni liderin kamuoyuna verilecek ilk güçlü siyasi mesajı olabileceği değerlendiriliyor.