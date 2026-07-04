Kırım'da Rus Mig-29'a Saldırı

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü (GUR), Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yer alan Belbek Askeri Havaalanı'nda konuşlu bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

GUR'a ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 25 Haziran'ı 26 Haziran'a bağlayan gece Kırım'daki Belbek Askeri Havaalanı'na saldırı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırı nedeniyle burada konuşlandırılan bir Rus "Mig-29" tipi savaş uçağının imha edildiği aktarıldı.

Saldırı sırasında havalanan fırlatma rampasının da vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırgana verilen hasarın on milyonlarca dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mig-29" tipi savaş uçağına yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaşıldı.