Fenerbahçe\'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Hollanda Milli Takımı'nın savunma oyuncularından Nathan Ake ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

NATHAN AKE FENERBAHÇE'YE İMZA ATTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Ake ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır." denildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin bu transfer için İngiliz ekibine ödeyeceği bonservis belli oldu. Sarı-lacivertliler, Ake transferi için Manchester City'e bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

KARİYERİ

Ülkesinin ADO takımında futbola başlayan Ake, altyapıda önce Feyenoord'a, sonra Chelsea'ye transfer oldu. 2013'te Chelsea'de A takıma yükselen 31 yaşındaki stoper, Reading, Watford ve Bournemouth'ta kiralık olarak forma giydi. 2017'de Bournemouth tarafından 22 milyon avroya bonservisi alınan Nathan Ake, 2020'de yaklaşık 45 milyon avro bedelle Manchester City'ye transfer oldu. Tercihini Hollanda Milli Takımı'ndan yana kullanan Fildişi Sahili asıllı Ake, 65 kez milli formayı terletti.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

Ake, Manchester City'de kaldığı 6 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası ile 1 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.