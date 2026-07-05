Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı - Son Dakika
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Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara\'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
05.07.2026 10:12
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Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları'nın 5 Temmuz'da prova, 6 Temmuz'da ise gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu. Valilik, 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılacak uçuşlar nedeniyle oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiğine karşı vatandaşların tedirgin olmaması çağrısında bulundu.

Ankara Valiliği, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilecek prova ve gösteri uçuşları nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Açıklamada, uçuşlar sırasında oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle tedirgin olunmaması istendi.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova ve gösteri uçuşu gerçekleştireceğini duyurdu.

PROVA VE GÖSTERİ UÇUŞLARININ TARİHİ AÇIKLANDI

Valiliğin açıklamasına göre, Türk Yıldızları ekibi tarafından planlanan son prova uçuşu 5 Temmuz 2026 Pazar günü, gösteri uçuşu ise 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılacak.

Uçuşlar, her iki gün de 15.15 ile 15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek.

"TEDİRGİNLİK YAŞANMAMALI"

Valilik açıklamasında, söz konusu uçuşların planlı faaliyetler kapsamında icra edileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur."

Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı - Son Dakika

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