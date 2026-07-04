İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

04.07.2026 08:02
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Şubat ayından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen İran Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi, suikasta kurban giden eski lider Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreninde ortaya çıktı. Aylardır nerede olduğu merak edilen Vahidi, devlet medyası tarafından servis edilen fotoğraflarda Hamaney'in tabutu başında yas tutarken görüntülendi. Törende bir açıklama yapan Vahidi, intikam mesajı verdi.

İran'ın gizemli figürlerinden biri aylar sonra kameralar karşısına geçti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu" ile suikasta kurban giden Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze merasimi, sırra kadem basan Devrim Muhafızları Komutanı General Ahmed Vahidi'nin yeniden sahneye çıkmasına vesile oldu.

AYLAR SONRA İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Ayetullah Hamaney ve aralarında eski komutan Muhammed Pakpur'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey Devrim Muhafızı yetkilisinin öldürüldüğü 28 Şubat operasyonu öncesinde sırra kadem basan General Vahidi'nin akıbeti uzun süredir tartışma konusuydu. Hafta sonu başlayacak 40 günlük ulusal yas süreci öncesinde düzenlenen Hamaney'in cenaze törenine katılan Vahidi, İran devlet medyasının yayınladığı karelerde tabutun başında yas tutarken objektiflere yansıdı.

İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY'İN YAKIN ÇEMBERİNDE

Suikasta kurban giden Muhammed Pakpur'un yerine İran Devrim Muhafızları'nın başına geçen Vahidi'nin, rejim içindeki nüfuzunun giderek arttığı belirtiliyor. Yurtdışında terörizmle bağlantılı faaliyetleri iddia edilen ve ABD yaptırımlarının hedefinde olan Vahidi, iddialara göre babasının koltuğunu devralan yeni lider Ayetullah Mücteba Hamaney'i etkileyen küçük, ancak son derece güçlü bir karar alma grubunun merkezinde yer alıyor.

İNTİKAM MESAJI VERDİ

Tören sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tümgeneral Hatemi, suikastın İran'ın iradesini kırmak yerine daha da güçlendirdiğini belirterek, "Katil ABD ve İsrail bilmelidir ki, İmamımızın ve tüm şehitlerimizin intikamını alacağız" restini çekti.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Ahmed Vahidi ise intikam yeminini yineleyerek direniş vurgusu yaptı. Hamaney'in manevi varlığının ve ideallerinin yaşamaya devam edeceğini belirten Vahidi, düşmanlarını asla kendi hallerine bırakmayacaklarını söyledi. Vahidi sözlerini, "Bu milletin teslim olacağını sananlar, bu hayali mezarlarına götürecekler. Dökülen bu pak kan, İslam'ın zaferlerinde yeni bir dönüm noktası olacak" ifadeleriyle noktaladı.

İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

"KARAR MASASINDA GÜÇLÜ BİR SES"

Vahidi'nin ortaya çıkışı uluslararası arenada da yankı buldu. ABD'li yetkililer, General Vahidi'nin İran'ın Washington ve Tel Aviv'e karşı vereceği sert yanıtı şekillendiren kilit bir aktör olduğunun altını çiziyor. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Proje Direktörü Ali Vaez ise CNN'e yaptığı değerlendirmede Vahidi'nin sistem içerisindeki ağırlığına dikkat çekerek, "Etkili biri ama bir sistemin parçası. Kararlar uzlaşma yoluyla alınıyor ve şüphesiz Vahidi'nin toplantı odasında çok güçlü bir sesi var" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı - Son Dakika

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