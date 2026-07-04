Marmara Gölü Yeniden Doluyor - Son Dakika
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Marmara Gölü Yeniden Doluyor

Marmara Gölü Yeniden Doluyor
04.07.2026 11:15
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Kuraklık sonrası yağışlar ve su takviyesiyle Marmara Gölü dolmaya başladı, kuşlar geri döndü.

MANİSA'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki, kuraklık nedeniyle 4 yıl önce kuruyan 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli Marmara Gölü, etkili yağışlar ve Demirköprü Barajı'ndan yapılan su takviyesiyle yeniden dolmaya başladı. Derinliğin 4 metreye ulaştığı gölde göçmen kuşlar geri dönerken, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Balıkçılığın da kısa süre içinde yeniden başlamasını bekliyoruz" dedi.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kaybı nedeniyle büyük ölçüde kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlike altındaki türlerin de aralarında bulunduğu 101 farklı türden yaklaşık 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık faaliyetleri sona erdi. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl alanının bazı bölümleri çiftçiler tarafından tarıma açıldı. Arazi paylaşımı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman kavgaya dönüştü. Çıkan 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Manisa'da özellikle bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi. Barajda su kotunun 242,12 metreye ulaşmasının ardından yaklaşık 920 milyon metreküp su depolanırken, fazla su Marmara Gölü'ne aktarıldı. Su takviyesiyle gölde derinlik 4 metreye ulaştı. Göçmen kuşların yeniden görülmeye başlandığı gölde ekolojik dengenin yeniden oluşması bölge halkını sevindirdi.

BOZDAĞ'DAN GELEN SU GÖLE ULAŞTIRILACAK

Öte yandan Marmara Gölü'nün kalıcı olarak suya kavuşması amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Bozdağ'dan gelen yıllık 25 milyon metreküp suyun Ahmetli, Sart, Tabakçayı, Kurşunlu ve Gümüş regülatörleri aracılığıyla Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle ulaştırılması için çalışmalar da sürüyor.

'EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI TARIMSAL ÜRETİME DE DOĞRUDAN YANSIDI'

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, gölün yalnızca doğal yaşam için değil, tarım ve bölge ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu mücadeleyi ekolojik denge, çevre, tarım ve gelecek nesiller için verdik. Bugün gölün yeniden suyla buluştuğunu görmek hepimizi sevindirdi. Gölün kurumasıyla birlikte çevredeki mahallelerde nem oranı önemli ölçüde düştü. Poyrazdamları, Kemerdamları, Pazarköy, Yeniköy ve çevredeki birçok mahallede don olayları arttı. Nemin azalması nedeniyle üzüm ve zeytin başta olmak üzere birçok üründe kalite kaybı yaşandı. Kuraklık, don ve dolu riski üreticiyi olumsuz etkiledi. Ekolojik dengenin bozulması tarımsal üretime de doğrudan yansıdı" diye konuştu.

'GÖLDE 400'E YAKIN KUŞ TÜRÜ YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI'

Yağışların ardından Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin 242 kotun üzerine çıkmasıyla güvenlik amacıyla yapılan su tahliyesinin Marmara Gölü'ne yönlendirildiğini anlatan Yalvaç, "Bugün yeniden suyla buluşan gölde 400'e yakın kuş türü yeniden görülmeye başlandı. Balıkçılığın da kısa süre içinde yeniden başlamasını bekliyoruz. Bu tablo bizi gerçekten mutlu ediyor" dedi.

Marmara Gölü'nün yalnızca Gölmarmara'yı değil Salihli, Saruhanlı, Ahmetli ve çevredeki çok sayıda yerleşimi etkileyen büyük bir ekosistem olduğunu söyleyen Yalvaç, gölün geleceği için hazırlanan kalıcı projeye de değindi. Bozdağ'dan gelen suların regülatörler aracılığıyla doğal cazibeyle göle ulaştırılmasının planlandığını belirten Yalvaç, "Hangi proje uygulanırsa uygulansın önemli olan Marmara Gölü'nün bir daha kurumaması. Devlet Su İşleri bu konuda kararını verdi. Bu göl artık kurumayacak, yeniden tarım alanına dönüşmeyecek. Bundan sonra tüm kurumlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olarak bu doğal mirasa birlikte sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Demirköprü Barajı, Yerel Haberler, Marmara Gölü, Hava Durumu, Ekonomi, Manisa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Gölü Yeniden Doluyor - Son Dakika

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