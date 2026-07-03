Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu\'na rest

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Muğla'nın Milas ilçesinde yapmayı planladığı lüks villalarla ilgili milli takım cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MİLLİLERDEN HACIOSMANOĞLU'NA RET

Hacıosmanoğlu’nun, Dünya Kupası vaadi olarak milli futbolculara inşaat bittiğinde birer villa hediye edeceğini açıklamasına, oyunculardan olumsuz yanıt geldi.

''BİZ VİLLA FALAN İSTEMİYORUZ''

Milli futbolculardan bilgiler aldığını iddia eden Serdar Ali Çelikler, katıldığı bir programda konuşarak milli futbolcuların villa teklifini kabul etmeme kararı aldığını dile getirdi. Takımdaki 26 oyuncunun tamamının ortak fikriyle alınan bu kararın takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu tarafından bizzat TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na iletildiği, Çalhanoğlu’nun başkan Hacıosmanoğlu'na "Biz villa falan istemiyoruz" dediği öne sürüldü.

HACIOSMANOĞLU: ''BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM''

Kaptan Çalhanoğlu’nun bu çıkışına rağmen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geri adım atmadığı, futbolculara verdiği sözü tutacağını belirten Hacıosmanoğlu'nun "Olur mu, ben bir söz verdim ve sözümün arkasındayım. İnşaat tamamlandığında bunları size vereceğim" diyerek ısrarını sürdürdüğü dile getirildi.