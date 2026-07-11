NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Ankara'da 32 üye ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi, küresel güvenlik konularının yanı sıra liderlere verilen akşam yemeğinin detaylarıyla da gündem oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil'in yemekte liderlere alkol ikram edilip edilmediğini sordu. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan bu soruya çok net bir yanıt geldi.

İÇECEK LİSTESİ PAYLAŞILMAMIŞTI

Zirve kapsamında dünya liderleri için verilen özel akşam yemeğinin menüsü kamuoyuna yansırken, içecek listesinin paylaşılmaması tartışma yarattı.

YILMAZ ÖZDİL: İÇKİ İÇİLDİ Mİ KARDEŞİM?

Menüdeki yiyeceklerin kalem kalem bilinmesine rağmen içeceklerin gizli tutulduğunu iddia eden Yılmaz Özdil, konuyu şu sözlerle eleştirdi:

"Yemekte ne ikram edildiğini kalem kalem biliyoruz. Tereyağından salçasına kadar hepsini biliyoruz. Peki içki içildi mi kardeşim? İçki ikram edildi mi? Onu bilmiyoruz. Trump dana kaburga yerken yanında ayran mı içti? Macron deniz levreği yerken şerbet mi içti? Meloni Sütlü Nuriye yerken yanında beyaz şarap yudumladı mı? Bilmiyoruz. Kafamızda Amerikan çuvalı varken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Amerikan bayrağı asmaya utanmıyoruz. İçki ikramının duyulmasından utanıyoruz."

VARANK NOKTAYI KOYDU: İÇİLMEDİ

Özdil'in bu eleştirilerinin hızla yayılmasının ardından AK Parti cephesinden beklenen açıklama Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. İddialara ve sorulara doğrudan yanıt veren Varank, "İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım. Misafir ev sahibine tabidir." dedi.