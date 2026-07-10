Tatlıcıda hesap kaçamağı: 4 kişi 1100 TL borçsuz gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatlıcıda hesap kaçamağı: 4 kişi 1100 TL borçsuz gitti

10.07.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir tatlıcıya gelen 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, yedikleri tatlıların 1100 liralık hesabını ödemeden iş yerinden ayrıldı. İşletme şefi Cahit Yerlikaya, 'Para önemli değil, diğer esnaflar mağdur olmasın' diyerek yaşananları anlattı ve uyarıda bulundu.

Bolu'da bir tatlıcıya gelen 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, yedikleri tatlıların bin 100 liralık hesabını ödemeden iş yerinden ayrıldı. İşletme şefi Cahit Yerlikaya, "Para önemli değil, diğer esnaflar mağdur olmasın" dedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Haziran Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki bir tatlıcıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi, bir süre oturarak tatlı yedi. Gruptakiler, daha sonra masadan tek tek kalkıp iş yerinden ayrıldı. Başka müşterilerin aynı masaya oturmasının ardından çalışanlar arasında hesabın alınıp alınmadığı konusunda konuşma yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen çalışanlar, 4 kişinin bin 100 liralık hesabı ödemeden iş yerinden ayrıldığını belirledi.

"Diğer esnafın mağdur olmasını istemiyoruz"

Tatlıcının işletme şefi Cahit Yerlikaya, Bolu'daki diğer esnafın da benzer olaylarla karşılaşmasını istemediklerini belirterek, "Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında dört müşterinin gelmesiyle başladı. Müşterilerimiz yeme içme işlemini tamamladıktan sonra birkaç kişi lavaboya gitmek için masadan kalktı. Daha sonra hesabı ödemeden işletmeden ayrıldılar. Bizim bu olayı yayımlamamızdaki amaç, Bolu'daki diğer esnafın da aynı şekilde mağdur olmasını önlemektir. Bunun dışında başka bir amacımız yok. Bu olay nedeniyle biz mağdur olduk. Diğer esnaf arkadaşlarımızın mağdur olmaması için herkesi bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bundan sonra daha dikkatli olacağız"

Müşterilerden üçünün yabancı uyruklu olduğunu bildiklerini ifade eden Yerlikaya, "Müşterilerden üçünün yabancı uyruklu olduğunu biliyoruz. Birinin ise Türk olduğunu tahmin ediyoruz. Bir anlık rehavete kapılıp hareket etmiş de olabilirler, bunu alışkanlık haline getirmiş de olabilirler. Biz bu tür olayların önüne geçmek istiyoruz. Herhangi bir şikayette bulunmadık. Bundan sonra nasıl bir sonuç ortaya çıkar, bilemiyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Diğer esnaf arkadaşlarımızın da dikkatli olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yoğunluktan faydalandılar"

Olayı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince fark ettiklerini belirten Yerlikaya, "Müşterilerden biri lavabonun yerini sordu. Ben de lavaboyu gösterdim. Lavabodan döndükten sonra tekrar masaya oturdular. Bir süre sonra masadan tek tek kalkarak dışarı çıkmaya başladılar. Daha sonra garson arkadaşımız başka müşterilerle ilgilenirken, 'Hesap alındı mı, alınmadı mı?' diye konuşmaya başladık. Kamera görüntülerini kontrol ettiğimizde hesabı ödemeden gittiklerini gördük. İşletmedeki yoğunluktan faydalandıkları için böyle bir olay yaşandı" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatlıcıda hesap kaçamağı: 4 kişi 1100 TL borçsuz gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:34:37. #7.12#
SON DAKİKA: Tatlıcıda hesap kaçamağı: 4 kişi 1100 TL borçsuz gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.