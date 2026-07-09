Trump ve Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde tokalaşma karesi - Son Dakika
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Trump ve Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde tokalaşma karesi

09.07.2026 19:24
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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.

Beyaz Saray'ın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı.

Fotoğrafların birinde Trump ve Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin hatırası olarak çekilen fotoğrafta iki liderin samimi ve dostane tavırları dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump ve Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde tokalaşma karesi - Son Dakika

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