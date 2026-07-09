Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı - Son Dakika
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Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

09.07.2026 00:52
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Aydın'da yaklaşık 500 kişiyi dolandırıp kayıplara karışan bir mobilyacının yarattığı vurgun, arkasında dramatik hikayeler bıraktı. Mağazanın boşaltıldığını duyup olay yerine gelen düğün hazırlığındaki bir gencin yaşadığı çöküş kameralara yansıdı. Mağaza önünde adeta dünyası başına yıkılarak olduğu yere yığılan talihsiz genç, "1 ay sonra düğünüm vardı. Her şeyin parasını vermiştik. Ben şimdi ne yapacağım?" sözleriyle feryat etti. Polis, yüzlerce kişiyi mağdur eden şüpheliyi arıyor.

Aydın’da akıllara durgunluk veren büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kentte faaliyet gösteren bir mobilya mağazası sahibi, iddialara göre yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak topladığı paralarla kayıplara karıştı. Sipariş ettikleri mobilyaların teslim edilmesini beklerken mağazanın kapandığını ve dolandırıldıklarını öğrenen vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Olayın ardından boş kalan mağazanın önüne gelen bir mağdurun çaresizliği ise kameralara saniye saniye yansıdı.

BAŞINI ÖNE EĞDİ, OLDUĞU YERE YAĞILDI KALDI

Dolandırıldığını anlayınca soluğu kapalı mağazanın önünde alan mağdurlardan birinin yaşadığı büyük yıkım, olayın vahametini gözler önüne serdi. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında mağaza önündeki küçük bir tabureye oturan talihsiz genç, adeta dünyası başına yıkılmışçasına olduğu yere yığıldı kaldı. 

Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

"1 AY SONRA DÜĞÜNÜM VARDI, BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?"

Yakın zamanda evlilik planları yapan ve tüm birikimini bu mağazaya kaptıran genç adam, çevredekilerin teselli etmeye çalıştığı esnada çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"1 ay sonra düğünüm vardı. Evlenecektim... Her şeyin parasını kuruşu kuruşuna vermiştik. Şimdi dükkan bomboş, hiç kimse yok. Ben şimdi ne yapacağım, ne edeceğim?"

Mağaza önünde bekleyen diğer vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, dolandırılan yüzlerce kişinin emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kaybolan mobilyacıyı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yerel Haberler, Dolandırıcı, Polis, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Aydın Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı - Son Dakika

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