Dünya Kupası\'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fransa-Fas

İspanya-Belçika

Norveç-İngiltere

Arjantin-İsviçre

İLK MAÇ FRANSA - FAS ARASINDA

Turnuvada ilk son çeyrek final maçı Fransa ile Fas arasında 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Maçlar, turnuvanın ev sahibi ülkelerinde çeşitli statlarda yapılacak.