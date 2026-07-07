Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı

07.07.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A+ tipi resmi törenle karşıladı. Törende 16 Türk devletini temsil eden bayraklar, mehteran takımı, süvariler ve 21 pare top atışı yer aldı. Trump'ın ziyareti tarihi Osmanlı Birliği ile renklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşıladı.

SÜVARİLER KARŞILADI

Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı

TRUMP ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, ABD bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve beyaz dumanlar ile selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı

TÖRENDE İLGİ ÇEKEN DETAY: TARİHİ OSMANLI BİRLİĞİ

Öte yandan, Erdoğan'ın Trump'ı "A+ tipi resmi tören"le karşılaması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığına bağlı 16 Türk devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan Tarihi Saygı Takımı'nın yanı sıra Yakıcı, Kesici, Serdengeçti, Cebeci ve Topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığının Atlı Tören Kıtası yer aldı.

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı

A+ TİPİ TÖREN İLK KEZ 2025'TE YAPILMŞTI

A+ tipi resmi tören daha önce ilk kez 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu karşılamasında gerçekleştirilmişti. Trump, "A+ tipi resmi karşılama töreni" uygulanan ikinci devlet başkanı oldu.

Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı
Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı
Kaynak: AA

Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı - Son Dakika

Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Mudanya’da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı Mudanya'da Jiletli Saldırı: Genç Kız Yaralandı
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı
CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak CHP Batman binasının son hali Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
İspanya hükümeti, Başbakan’ın eşinin Ankara’ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi İspanya hükümeti, Başbakan'ın eşinin Ankara'ya gitmesine izin verilmemesine tepki gösterdi
Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu Macron, Esad sonrası Suriye topraklarına ayak basan ilk AB lideri oldu
İstanbul Adalet Sarayı’nda İntihar İstanbul Adalet Sarayı'nda İntihar
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı Macaristan Başbakanı Peter Magyar, NATO Zirvesi öncesi İstanbul turu attı
Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı Mardin'de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Hamaney’e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor Hamaney'e veda töreninde tarihi anlar: Binlerce kişi sabah namazını bekliyor
İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti İzinde memleketine giden uzman çavuş, amcasının kullandığı otomobile çarparak hayatını kaybetti
Galatasaray’ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor Galatasaray'ın yıldızları tatilin tadını çıkarıyor

19:40
Messi’nin penaltı kabusu devam ediyor
Messi'nin penaltı kabusu devam ediyor
19:33
NATO liderleri şerefine Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
NATO liderleri şerefine Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti liderleri karşılıyor
19:26
Ankara’da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
Ankara'da tarihi zirve: Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel NATO’nun ilk gününü aktardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya iniyor Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya iniyor! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:54
Bozdoğan’da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
Bozdoğan'da Orman Yangını: Evler Tahliye Ediliyor
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
17:54
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
17:45
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara’da
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:49
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 20:03:56. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan, Trump'ı A+ tipi törenle karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.