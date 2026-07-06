Adana'da Ameliyat Sonrası Panç Negliği - Son Dakika
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Adana'da Ameliyat Sonrası Panç Negliği

Adana\'da Ameliyat Sonrası Panç Negliği
06.07.2026 10:15
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İş kazası geçiren Mehmet Gür, belinde unutulan panç için doktora ve hastaneye suç duyurusunda bulundu.

Adana'da iş kazası geçirdikten sonra belinden ameliyat olan adam, belinde panç unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Yıllardır çalışamadığını söyleyen adam, "Doktorlar şu anda unutulan pançı almanın riskli olduğunu söylüyor. Kimse yanaşmıyor ve ben mağdur oldum" dedi.

Adana'ya yaşayan iki çocuk babası çelik montaj işçisi Mehmet Gür (53), 2022 yılında Mersin'de iş kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gür, tedavisinin ardından taburcu edildi ancak 2023 yılında belinde ağrıları artınca Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı doktor A.Y.Ü.'ye başvurdu. Doktor tarafından ameliyat edilen Mehmet Gür'ün beline 4 platin takıldı.

Platinler çıktı, panç unutuldu

1 sene sonra Mehmet Gür, tekrardan doktoruna kontrole gitti ve takılan platinler belinden çıkartıldı. İddiaya göre, bu sırada doktor A.Y.Ü., Mehmet Gür'ün belinde panç unuttu. Platinler çıktıktan sonra da ağrıları devam eden Mehmet Gür, bu süreçte işinden oldu. Geçtiğimiz yıl, 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan kontrollerde Gür'ün belinde panç unutulduğu tespit edildi.

Doktor, çıkartma riskini almadı

5 Ocak Devlet Hastanesi'nde başvurduğu doktor, Mehmet Gür'ün belindeki pançı almanın felç kalmasına yol açabileceğini belirterek o riski alamayacağını söyledi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Gür, kendi doktoruna başvurdu ancak o da riskli bir işlem olduğunu söyleyip pançı alamayacağını belirtti. Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de giden Mehmet Gür, oradaki doktorlarında işlemin riskli olduğunu söylemesi üzerine adeta eve hapsoldu.

Savcılığa gidip şikayetçi oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Mehmet Gür, kendisini ameliyat eden ve panç unuttuğu iddia edilen doktoru hakkında şikayetçi oldu. Savcılık ise Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'na üst yazı yazıp soruşturma izni talebinde bulundu.

"Çaresiz kaldım"

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Mehmet Gür, "Ameliyat olup sağlığıma kavuşacağım sanırken daha kötü oldu. Doktor belimde panç unutulduğunu gördü, kendi doktoruma gittim ama ilk başta inanmadı. Sonradan kontrolünde bana inandı. Şu anda ben çalışamıyorum, mağdur oldum. 2 oğlum var ama birisi cezaevinde diğeri de askere gidecek. Bakan kimsemiz yok. Ben sadece ameliyatımı olup, yeniden işe dönmek istiyorum. Herkes ameliyat için riskli diyor. Özel hastaneye de gidemiyorum, çaresiz kaldım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Ameliyat Sonrası Panç Negliği - Son Dakika

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