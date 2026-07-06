NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık - Son Dakika
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NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık

NATO Zirvesi öncesi Fransa\'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
06.07.2026 13:35
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NATO Liderler Zirvesi'ne saatler kala Fransa'nın, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışına yönelik yaklaşımını değiştirdiği öne sürüldü. Yıllardır devam eden çekincelerin önemli ölçüde azaldığı belirtilirken, Türkiye ile yürütülen görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve olası anlaşmaya ilişkin nihai kararın verilmediği ifade edildi.

Fransa'nın, Türkiye'ye SAMP/T hava savunma sistemi satışı konusunda daha olumlu bir yaklaşım sergilemeye başladığı iddia edildi.

Reuters'a konuşan konuya yakın beş kaynak, Fransa'nın yıllardır devam eden çekincelerini azalttığını belirtti. Tutum değişikliğinin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 25 Haziran'daki görüşmesinin ardından yaşandığı aktarıldı.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu gelişmenin, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gündeme gelmesi dikkat çekti.

Kaynaklar, Türkiye ile temasların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade ederken, Fransa'nın daha önce satış konusunda net bir irade göstermediğini ancak artık daha açık bir tutum sergilediğini söyledi.

Bir kaynak, sürece ilişkin, "Daha önce yeterince açık değillerdi, artık öyleler." değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜŞMELER ERKEN AŞAMADA

Taraflar arasındaki müzakerelerin sürdüğü ancak olası bir anlaşma için henüz nihai karar verilmediği belirtildi. Fransa ve İtalya'nın ortak geliştirdiği SAMP/T sistemi, uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetiyle NATO ülkelerinin kullandığı gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Türkiye, hava savunma kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda uzun süredir SAMP/T sistemiyle ilgili temaslarını sürdürüyor.

Olası satışın gerçekleşmesi halinde, Türkiye'nin hava ve füze savunma kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım atılmış olacak.

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık - Son Dakika

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