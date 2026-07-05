Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu - Son Dakika
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Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu
05.07.2026 16:57
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Yurt dışından Türkiye'ye araçlarıyla gelen gurbetçilerin "Bir şey olmaz" diyerek yaptığı en büyük hata, bu kez çok pahalıya patladı. Almanya'dan getirdiği yabancı plakalı otomobilini Türkiye'deki bir yakınına kullandıran gurbetçi vatandaş, gümrük mevzuatının katı kurallarına takıldı. Sadece bir anlık hatanın bedeli ise tam 130 bin TL para cezası ve aracın 7 gün içinde sınır dışı edilmesi oldu.

Almanya’dan Türkiye’ye otomobiliyle gelen bir gurbetçi, yabancı plakalı aracını gümrük mevzuatına aykırı şekilde yetkisiz bir kişiye kullandırınca ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Araç sahibine yaklaşık 130 bin TL idari para cezası uygulanırken, aracın 7 gün içinde Türkiye dışına çıkarılması istendi.

KURAL ÇOK NET: ARACI YALNIZCA SİZ VE BİRİNCİ DERECE AİLENİZ KULLANABİLİR

Gümrük mevzuatına göre, yabancı plakalı aracı esas olarak Türkiye'ye getiren kişi kullanabiliyor. Bunun dışında yalnızca yurt dışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları belirli şartlar altında aracı kullanabiliyor. Türkiye'de ikamet eden akrabalar, arkadaşlar veya diğer üçüncü kişilerin direksiyon başına geçmesi ise doğrudan kural ihlali sayılıyor.

CEZASI ÇOK AĞIR: HEM TRAFİKTEN MEN HEM DE YÜKSEK PARA CEZASI

Yetkililer, ihlalin tespit edilmesi halinde aracın trafikten men edilebildiğini, gümrük işlemlerinin başlatıldığını ve araç sahibine aracın gümrük değerine bağlı olarak yüksek tutarlı para cezaları uygulanabildiğini belirtiyor. Son olayda uygulanan yaptırım kapsamında araç sahibine yaklaşık 130 bin TL ceza kesildi ve aracın belirtilen süre içinde yurt dışına çıkarılması zorunlu tutuldu.

UZMANLAR UYARIYOR: "BİR ANLIK HATAYLA TATİLİNİZ ZEHİR OLMASIN"

Uzmanlar, yaz tatili döneminde Türkiye'ye yabancı plakalı araçla gelen gurbetçilerin, araçlarını kimlerin kullanabileceğine ilişkin gümrük kurallarına çok sıkı dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi halde hem yüksek para cezaları hem de aracın Türkiye'den çıkarılması gibi geri dönüşü zor yaptırımlarla karşılaşılabiliyor.

Almanya, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gurbetçi Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu - Son Dakika

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