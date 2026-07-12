Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü - Son Dakika
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Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

12.07.2026 22:38
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre alevlerin arasında kalan 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BARDA YANGIN ÇIKTI

Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sularında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını belirtti. Yetkililer, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin mekandaki kişileri tahliye çalışmalarına başladığını ifade etti.

Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde basına yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Anutin, yangının sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü
Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Bangkok, Tayland, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da barda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 27 kişi öldü - Son Dakika

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