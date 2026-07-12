Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı - Son Dakika
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Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye\'ye ait S-400\'lerin satışı için BAE\'ye yeşil ışık yaktı
12.07.2026 07:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili, "Bizi izlemeye devam edin." açıklamasının ardından gözler Ankara'nın atacağı adımlara çevrilirken, Rusya'nın Türkiye'nin envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin BAE'ye satılması ihtimaline sıcak baktığı iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, Moskova'nın sistemlerin bir Körfez ülkesine devrine karşı çıkmadığı, olası satışın ise Türkiye ile BAE arasında gerçekleştirilebileceği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi sonrası S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yaptığı "Bizi izlemeye devam edin." açıklamasının yankıları sürerken, Türkiye'nin envanterindeki S-400'lerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Rusya, Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılması ihtimaline olumlu yaklaşıyor. Haberde, taraflar arasındaki müzakerelerin henüz sonuçlanmadığı belirtilirken, Moskova'nın sistemlerin bir Körfez ülkesine devredilmesine karşı çıkmadığı öne sürüldü.

"RUSYA'DAN BAE SEÇENEĞİNE İTİRAZ YOK" İDDİASI

Habere göre Rus kaynaklar, Türkiye'nin S-400'leri BAE'ye satma fikrine karşı olmadıklarını ifade ederken, Türk kaynaklar ise BAE'nin halihazırda Pantsir gibi Rus yapımı hava savunma sistemlerini kullandığını ve savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla silah tedarikini çeşitlendirmek istediğini belirtti.

Ayrıca olası satışın Türkiye ile BAE arasında gerçekleştirileceği, bu nedenle doğrudan Rusya'nın taraf olmayacağı ve ABD'nin CAATSA yaptırımları kapsamında değerlendirilmeyebileceği iddia edildi.

KREMLİN: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye'nin Ankara'nın envanterindeki S-400 hava savunma sistemlerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı.

Peskov, "Rusya ve Türkiye, Ankara'nın envanterinde bulunan S-400 komplekslerinin olası yeniden satışı konusunda görüşmeler yaptı. Bu sistemlerin satış olasılığı hassas bir konu. Türkiye ile bu konudaki görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN CAATSA VE F-35 MESAJI

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını söylemiş, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına da sıcak baktığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise F-35 programına ilişkin daha önce verilen sözlerin hatırlatıldığını belirterek, "F-35 bizim için yeni bir konu değil. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Reuters muhabirinin, "Türkiye'nin F-35'i alması için S-400 engelini nasıl aşacaksınız?" sorusuna Erdoğan, "Bizi izlemeye devam edin." yanıtını vermişti. Bu açıklamanın ardından S-400'lerin geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

KAAN'IN F110 MOTORLARINDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Öte yandan Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satış sürecinde de önemli bir gelişme yaşandı. ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme sürecinde satışın engellenmesine yönelik herhangi bir karar alınmadı. Böylece F110 motorlarının Türkiye'ye satış süreci Kongre engeline takılmadan ilerlemeye devam etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Moskova, Körfez, Ankara, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İyide bizim Celik kubbe işe yarıyor mu ve aktif mi 0 0 Yanıtla
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