Boşanmayı Lokma ile Kutladı - Son Dakika
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Boşanmayı Lokma ile Kutladı

Boşanmayı Lokma ile Kutladı
11.07.2026 10:17
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Eskişehir'de Kerem Soran, boşanma kararını cami çıkışında 1500 kişiye lokma dağıtarak kutladı.

Eskişehir'de, 7 yıllık evliliğini sonlandıran Kerem Soran, boşanma kararını kutlamak için cami çıkışında cemaate bin 500 kişilik lokma dağıttı. Seyyar lokmacı aracındaki led tabelaya "Boşandım kurtuldum" yazdıran Soran, Yeni Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerden dolayı Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de teşekkürlerini iletti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi'nde sıra dışı bir boşanma kutlaması yaşandı. Yaklaşık 10 ay önce 7 yıllık evliliğini resmi olarak sonlandıran Kerem Soran, yaşadığı süreci geride bırakmanın mutluluğunu lokma dağıtarak paylaştı. Sazova Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, cami çıkışında kiraladığı seyyar lokma tezgahının başına geçen Soran, cemaate lokma ikramında bulundu. Lokma aracının üzerinde yer alan led tabeladaki "Boşandım kurtuldum" yazısı ise çevredeki vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu.

Yeni yargı paketinden dolayı Adalet Bakanı Gürlek'e teşekkür etti

Boşanma sürecinde çocuklarını görememekten ve nafakaya bağlı icra takiplerinden dert yanan Kerem Soran, boşanma/nafaka süreçlerine dair yeni düzenlemeleri içeren yargı paketine de değindi. Yeni yargı paketinde özellikle uzun süren boşanma davalarını, nafaka mağduriyetlerini ve aile hukuku süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan yapısal değişikliklerin kendisi gibi birçok erkeğe umut olduğunu belirten Soran, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e destek ve teşekkür mesajı gönderdi.

"Çok mutluyum"

Boşandığı için çok mutlu olan Kerem Soran şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 ay önce eşimden boşandım. Çocuklarımı göremiyorum. Nafakalarımı ödüyorum. Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun. 12. Yargı Paketi'nde de devletimizin ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in de destekçisiyiz. Boşanamayan tüm erkeklerin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim. 7 yıllık, evliydim. Çok mutluyum"

Soran'ın talebi üzerine cami önünde tezgah açan 20 yıllık lokma ustası Ali Tamer ise meslek hayatında ilk kez bir boşanma kutlaması için lokma döktüğünü ifade etti. Müşterilerinin talebini yerine getirdiklerini söyleyen Tamer, durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirtti. Konuyla alakalı Ali Tamer, "20 yıldır yapıyoruz, baba mesleği bizimki. İlk defa da böyle bir şey başımıza geldi. Geçmiş olsun mu diyelim, hayırlı olsun mu diyelim artık... Evet, şaşırdık. Ama müşteri ne derse onu yapmak zorundayız. Bin-bin 500 kişilik lokma dağıtacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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