İsrail'in İhbarı: İran ve Trump Suikast İddiası - Son Dakika
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İsrail'in İhbarı: İran ve Trump Suikast İddiası

10.07.2026 13:52
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ABD'li yetkililer, İran'ın Trump'a suikast planı iddialarının somut olmadığını belirtip, bu bilgiyi İsrail'in politik amaçları için kullandığını açıkladı.

ABD'li yetkililerin, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a suikast düzenleyeceği yönündeki İsrail kaynaklı istihbaratın, Tahran'a yönelik politikayı etkilemeyi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi onarmayı hedeflediği görüşünde olduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, iki üst düzey ABD'li yetkili, İsrail'in "İran'ın Trump'a suikast düzenleyeceği" yönünde sağladığı bilginin "somut ve ayrıntılı bir planla ilgili olmadığını" söyledi.

Yetkililer, söz konusu istihbaratın sadece "İranlı yetkililer arasında bu konuyla ilgili genel tartışmaya dair" ve "ek doğrulama yapılmamış tek bir bilgi" olduğunu belirtti.

İsrail tarafından sağlanan bilginin Trump'a yönelik tehditlerin "genel olarak izlenmesi bağlamında yararlı" olduğunu söyleyen yetkililer, Amerikan istihbaratının bu bilgiyi "yakın gelecekte bir saldırı gerçekleştirme niyetine dair" bir uyarı olarak değerlendirmediğini vurguladı.

Yetkililerden biri, İsrail'in geçen yıl da "Trump'a zarar verilmesi gerektiğini savunan İranlı veya İran yanlısı unsurların söylemlerine ilişkin birkaç benzer rapor ilettiğini" kaydederken ABD'li üst düzey iki isim de, "İsrail'in bu istihbarat bilgilerini, Trump'ın İran'a yönelik politikasını etkilemek ve son dönemde gerilen Netanyahu-Trump ilişkisini ısıtmak amacıyla ilettiği düşüncesini paylaştı.

Amerikan basını, İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, ABD-İran mutabakatının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'yu, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle sert bir dille eleştirmişti.

İsrail basını, Netanyahu'nun gelecek hafta ABD'yi ziyaret ederek Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in İhbarı: İran ve Trump Suikast İddiası - Son Dakika

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