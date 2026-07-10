Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika
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Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
10.07.2026 17:30
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 266 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İADE EDİLMİŞTİ, YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ve soruşturmada adı geçen şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.  İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi incelemesinin ardından eksik hususların giderilmesi için savcılığa iadesine karar vermişti. Savcılık tarafından eksik hususlar giderilerek hazırlanan yeni iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından bu kez iddianameyi kabul etti.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

266 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 266 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

11 eylemin yer aldığı 96 sayfalık iddianamede 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını iddia ediliyor.

Yine iddianamede Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları iddialar arasında yer alıyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

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Son Dakika Güncel Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Kaplan Avda Kaplan Avda:
    dünyanı kaybettin al sana ahiret için fırsat tövbeni yap yönel rabbine 10 2 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Veee konuştu Avda 2 1
  • enver balkan enver balkan:
    Haber diye, klas diye, adam diye bir tek bu müptezeli takip ediyordum. Yargı ve süreçte. Umarım böyle güzel insanı kaybetmeyiz. Öteki türlü ise yatsın ömür boyu. 1 1 Yanıtla
  • Uuu bbb Uuu bbb:
    darısı sana 1 1 Yanıtla
  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Diyecek söz bulamıyoruz. 0 0 Yanıtla
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