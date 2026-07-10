Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 11 Aralık 2025’te tutuklanan Habertürk TV eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İADE EDİLMİŞTİ, YENİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Mehmet Akif Ersoy ve soruşturmada adı geçen şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame 20 Mayıs’ta tamamlanarak İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi incelemesinin ardından eksik hususların giderilmesi için savcılığa iadesine karar vermişti. Savcılık tarafından eksik hususlar giderilerek hazırlanan yeni iddianame İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından bu kez iddianameyi kabul etti.

266 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Mehmet Akif Ersoy’un, "Suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "Nitelikli cinsel saldırı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından toplam 266 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

11 eylemin yer aldığı 96 sayfalık iddianamede 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbarda Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci ve Merve Sarı'nın uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını iddia ediliyor.

Yine iddianamede Ersoy'un eğlence tarzında etkinlikler düzenleyerek bu ortamda uyuşturucu ve uyarıcı madde temin ettiği, çevresinde bulunan kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırarak kadınların iradesini zayıflatıp birden fazla kişiyle birlikte bu kadınlarla cinsel birliktelik yaşadıkları iddialar arasında yer alıyor.