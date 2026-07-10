Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

10.07.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesi bölgede büyük infiale neden oldu. Öfkeli kalabalık bir kişiyi linç edip öldürürken, polis 35 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasının ardından öldürülmesi bölgede geniş çaplı infiale neden oldu.

Telegraph India sitesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletine bağlı Baruipur şehrinde cumartesi günü kaybolduğu ihbar edilen 11-12 yaşlarındaki kız çocuğunun cesedi gölette bulundu. 

LİNÇ ETTİLER

Çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından bölge halkı sokaklara döküldü. Öfkeli grup, iş yerlerine ve demir yollarına zarar verip fail olduğunu düşündükleri bir kişiyi darbederek öldürdü.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baruipur Emniyet Müdürlüğünden bir yetkilinin Hindistan resmi haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada ise polis araçlarına saldıran ve kamu malına zarar veren şüphelilere yönelik operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki protestolar sırasında zanlı olduğu iddiasıyla bir kişinin kalabalık tarafından linç edilmesi ve polise yönelik saldırılarla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü aktardı.

CİNAYETLE İLGİLİ 4 GÖZALTI

Kız çocuğuna cinsel istismar ve cinayet davası kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise salı gecesi yapılan olay yeri incelemesi sırasında bir polis memurunun silahını gasbederek kaçmaya çalışırken çıkan çatışmada öldürüldü.

Kaynak: AA

Hindistan, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Bengal, Güncel, Şiddet, Polis, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
TÜVTÜRK’ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması TÜVTÜRK'ten vergi borcu yapılandırması hatırlatması
18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya’yı birbirine kattı 18 yaşındaki genç bir günde işlediği suçlarla Alanya'yı birbirine kattı
Maçtan günler sonra ortaya çıktı Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden balkon ve sokağa çıkıp sevinmeye başladı
Trossard’ın menajeri İstanbul’da Beşiktaş transferi bitiriyor Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor
NATO Zirvesi’ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi NATO Zirvesi'ne katılan Karadağ Başbakanı Spjic, Türk kullanıcının kendisiyle ilgili şaşırtan paylaşımını beğendi
Victor Osimhen Galatasaray’a transfer yaptı İşte o isim Victor Osimhen Galatasaray'a transfer yaptı! İşte o isim
Deneme antrenmanlarına çıkıyordu Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor Deneme antrenmanlarına çıkıyordu! Tam not alan Emre Mor yeni kulübüne imzayı atıyor
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik

14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:32
KAAN için kritik eşik aşıldı ABD Kongresi’nden engel çıkmadı
KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 15:05:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.