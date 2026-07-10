Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı

Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasının ardından öldürülmesi bölgede geniş çaplı infiale neden oldu.

Telegraph India sitesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletine bağlı Baruipur şehrinde cumartesi günü kaybolduğu ihbar edilen 11-12 yaşlarındaki kız çocuğunun cesedi gölette bulundu.

LİNÇ ETTİLER

Çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından bölge halkı sokaklara döküldü. Öfkeli grup, iş yerlerine ve demir yollarına zarar verip fail olduğunu düşündükleri bir kişiyi darbederek öldürdü.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Baruipur Emniyet Müdürlüğünden bir yetkilinin Hindistan resmi haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada ise polis araçlarına saldıran ve kamu malına zarar veren şüphelilere yönelik operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki protestolar sırasında zanlı olduğu iddiasıyla bir kişinin kalabalık tarafından linç edilmesi ve polise yönelik saldırılarla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü aktardı.

CİNAYETLE İLGİLİ 4 GÖZALTI

Kız çocuğuna cinsel istismar ve cinayet davası kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise salı gecesi yapılan olay yeri incelemesi sırasında bir polis memurunun silahını gasbederek kaçmaya çalışırken çıkan çatışmada öldürüldü.