Süper Lig devi Beşiktaş, Arsenal'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yürüttüğü görüşmelerde vites artırdı.
İngiliz deviyle yapılan pazarlıklarda önemli bir mesafe kat eden Beşiktaş'ın, Arsenal'ı ikna ettiği öne sürüldü. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Trossard için Londra ekibiyle 17 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldığı belirtildi.
Transferi bir an önce resmiyete dökmek isteyen Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri Dirk Hebel'i İstanbul'a getirdi. Hebel'in, bu transferi tamamlamak adına ABD'deki programını yarıda keserek Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin, Belçikalı yıldızla yıllık 8 milyon Euro garanti ücret ve ek bonuslar üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İstanbul'da yapılacak son yüz yüze toplantıda başarı primleri, şampiyonluk bonusları ve sözleşmenin diğer kritik maddeleri netleştirilecek.
Son Dakika › Spor › Trossard'ın menajeri İstanbul'da! Beşiktaş transferi bitiriyor - Son Dakika
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