Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Çok sayıda isimle ilgili gözaltı kararı var

Başkent Ankara güne bir operasyon haberiyle başladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Çankaya Belediyesi'ne ait binalara eş zamanlı baskın düzenledi.

BELEDİYE BİNALARINDA ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde belediyenin ana hizmet binalarına giren polis ekipleri, içeride geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI VAR

Soruşturma kapsamında sadece arama yapılmadığı, aynı zamanda belediye personeli ve yöneticileri de dahil olmak üzere çok sayıda isim hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldığı belirtiliyor.

BAŞKAN GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner' den operasyona ilişkin ilk açıklama geldi.

Güner şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız"