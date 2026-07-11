Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete\'de
11.07.2026 00:48
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Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni görevlendirmeler yapıldı.

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay ve Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş görevden alınırken, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Muhammet Samet Bulat, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına ise İlyas Aktiken'in ataması yapıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Ayrıca Bakanlığın Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaarslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz ve Yozgat İl Müdürlüğüne Alper Alp'in ataması yapıldı.

Kararla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkay Dalan görevden alınırken yerine Ferit Meftun Harmankaya getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI  

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevinden alınırken yerine Cemal Turan'ın ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Turizm, Son Dakika

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