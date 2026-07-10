Jayden Oosterwolde\'den A Milli Takım iddialarına yanıt

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Jayden Oosterwolde, son günlerde sosyal medyada ve spor basınında yer alan "Türkiye A Milli Takımı’nda oynamak istiyor" iddialarına son noktayı koydu.

A MİLLİ TAKIM İDDİALARINA YANIT

Hollandalı futbolcu, hakkında çıkan söylentileri kesin bir dille yalanlayarak "Kendimi çok fazla Türk gibi hissetmiyorum. Dolayısıyla milli takımda oynamam zor olur, zaten mümkün olduğunu da sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

25 yaşındaki oyuncu, tamamen Fenerbahçe’deki kariyerine ve şampiyonluk hedeflerine odaklandığını belirtti. Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana 109 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.