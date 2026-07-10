Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

Haaland\'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor
10.07.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç formasıyla harikalar yaratan Erling Haaland'ın durdurulamaz performansının arkasındaki sırlar ortaya çıktı. Erling Haaland, günde yaklaşık 6 bin kalori tüketiyor ve 1.95 metrelik dev fiziğini beslemek için her gün 6 öğün yemek yiyor. Beslenme düzeninde tavuk, makarna, biftek, balık, yumurta, sebzeler, sakatat, çiğ süt ve bal bulunuyor. Ayrıca şekerli atıştırmalıklardan uzak duruyor ve çoğunlukla su içmeyi tercih ediyor.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımı formasıyla adeta fırtına estiren 1.95'lik Erling Haaland, rakip fileleri tam 7 kez havalandırarak ülkesini çeyrek finale taşımayı başardı. Sahadaki devasa fiziksel gücü ve durdurulamaz performansıyla futbol dünyasını bir kez daha kendine hayran bırakan 25 yaşındaki süper golcünün bu başarısının arkasında yatan sıra dışı yaşam tarzı ifşa oldu.

GÜNDE 6 BİN KALORİ ALIYOR

İngiliz basınından The Sun'ın derlediği bilgilere göre, Norveçli yıldızın günlük rutini ve beslenme alışkanlıkları adeta bir spor bilimcisi titizliğiyle yönetiliyor. Haaland, gün içerisinde tam 6 öğün yemek yiyerek toplamda 6 bin kalori gibi devasa bir enerji tüketiyor. Bu yoğun beslenme programının temel taşlarını ise protein ve doğal gıdalar oluşturuyor. Başarılı futbolcunun menüsünde; biftek, tavuk, balık, yumurta, makarna ve sebzenin yanı sıra sakatat, çiğ süt ve bal gibi doğal/geleneksel enerji kaynakları özel bir yer tutuyor.

Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

UYKU KALİTESİ İÇİN BÜYÜK ÖNLEM

Uykuyu hayatın ve yenilenmenin en önemli unsuru olarak gören Haaland, bu konuda oldukça radikal yöntemler uyguluyor. Kaliteli bir uykuya dalabilmek için akşamları yapay ışığın zararlı etkilerinden koruyan "mavi ışık engelleyici gözlükler" takıyor. Ayrıca uyku esnasında sadece burnundan nefes almayı garantilemek ve oksijen alımını maksimuma çıkarmak için dudaklarını özel bir bantla yapıştırarak uyuyor.

AĞIR EGZERSİZLER VE YENİLENME RUTİNİ

Vücut zindeliğini ve kas kalitesini korumak için saha dışı çalışmalarını da aksatmayan 25 yaşındaki golcü, her gün düzenli olarak 300 şınav çekiyor ve 1000 karın egzersizi (mekik vb.) yapıyor. Ağır antrenmanların ve maçların ardından kaslarının hızla toparlanması için de her gün buz banyosu ritüelini uyguluyor ve ardından saunaya girerek vücudunu dinlendiriyor.

''AYI GİBİ YİYOR''

Öte yandan Norveç Milli Takımı'nın eski oyuncusu Joshua King, Haaland'ın beslenmesi hakkında konuşarak, ''Onun kadar yemek yiyen birini hiç görmedim. Ayı gibi yiyor.'' dedi. 

Erling Haaland, Yemek Tarifi, Dünya Kupası, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye
Ünlü oyuncu Javier Bardem’den tribünde duygulandıran Filistin sözleri Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı
Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal’dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler Yüzündeki dövmelerle hafızalara kazınan Nazan Ünal'dan Didem Arslan Yılmaz hakkında olay sözler
Netanyahu’dan Trump’a üstü kapalı “Türkiye“ ve “F-35“ tepkisi Netanyahu'dan Trump'a üstü kapalı "Türkiye" ve "F-35" tepkisi

19:49
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek’e yumurtalı protesto
Müstehcen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto
19:36
Yüzde 50’si tamamlandı O şehrimize yepyeni bir stadyum
Yüzde 50'si tamamlandı! O şehrimize yepyeni bir stadyum
19:08
Acun Ilıcalı’nın gözü Folcarelli’de
Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 20:01:15. #7.12#
SON DAKİKA: Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.