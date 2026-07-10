Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı - Son Dakika
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Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı

Trump’tan \'suikast\' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran\'a yönelik talimatını paylaştı
10.07.2026 21:53
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ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD basını İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair istihbaratı Washington ile paylaştığını iddia etti. İddiaların ardından konuşan Trump, başına bir şey gelmesi durumunda ordusuna, "İran'ı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bombalayın" talimatı verdiğini açıkladı.

Orta Doğu'da sular durulmazken ABD basını, Washington ve Tel Aviv hattında küresel çapta yankı uyandıracak bir istihbarat paylaşımını gündeme taşıdı. The Wall Street Journal (WSJ), konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail istihbaratının İran tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik planlanan yeni bir suikast girişimini deşifre ettiğini ve bu çok gizli bilgileri resmi kanallardan Washington yönetimine ilettiğini yazdı.

TRUMP’TAN İDDİALARA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA: İRAN'A YÖNELİK GİZLİ TALİMATINI AÇIKLADI

Suikast iddialarının ardından New York Post gazetesine özel bir röportaj veren Trump, kendisini İran'ın ana hedeflerinden biri olarak gördüğünü gizlemedi.

Olası bir saldırı senaryosuna karşı Amerikan ordusuna önceden kesin bir emir bıraktığını ilan eden Trump, "Eğer başıma bir şey gelirse, İran'a tarihte eşi benzeri görülmemiş bir güçle karşılık verilmesi yönünde talimat bıraktım. Onları daha önce hiç görmedikleri bir seviyede bombalamalarını söyledim" ifadelerini kullandı.

Trump, 2020 yılında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD operasyonuyla öldürülmesinden bu yana Tahran'ın doğrudan hedefinde olduğunu; ABD istihbarat servislerinin de bu doğrultuda güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardığını belirtti.

Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı

ANKARA’DAN DÖNÜŞÜNDE UÇAĞINI DEĞİŞTİRDİ

İki ülke arasındaki siber ve fiziki güvenlik tehditlerinin zirve yaptığı bu dönemde, Trump’ın koruma protokollerinde de acil değişiklikler yaşandı. Trump, Ankara’da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi dönüşünde Katar tarafından kendisine hediye edilen yeni ve lüks Air Force One uçağı yerine, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik tavsiyeleri doğrultusunda eski Air Force One uçağını kullanmayı tercih etti.

Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı

TAHRAN TÜM SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinde milyonlarca kişinin "Trump’ı öldüreceğiz" ve "İntikam" yazılı pankartlar taşıması Washington'da gerilimi tırmandıran son damla olmuştu.

Trump, İran hükümetinin geçmişte kendisine karşı doğrudan iki kez suikast girişiminde bulunduğunu iddia etse de Tahran yönetimi bu iddiaları kesin bir dille yalanlamaya devam ediyor.

İranlı yetkililer, ABD Başkanı'na yönelik herhangi bir suikast hazırlığı içinde olduklarına dair suçlamaları reddederek bu iddiaların asılsız olduğunu savunuyor.

Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı

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Son Dakika Donald Trump Trump’tan 'suikast' iddialarına ilişkin ilk açıklama: İran'a yönelik talimatını paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • poyraz can poyraz can:
    Grönland'da buzul erise benim ekonomim çöküyor 0 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    İran'ın da trumpin da ABD'nin de taa... 0 0 Yanıtla
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