Arnavutköy\'de Aile Katliamı

Arnavutköy'de Davut Gökkaya, boşandığı eşi Türkan Gökkaya ile oğlu Emin Gökkaya'yı (18) silahla vurarak öldürdü. Gökkaya, olayın ardından aynı silahla intihar etti. Evde bulunan diğer oğlu A.G.'nin ise kanepenin arkasına saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.