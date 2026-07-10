Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar

Dünya Kupası\'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar
10.07.2026 21:52
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Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşacak olan Norveç Milli Takımı, taktiklerinin sızdırılmasını engellemek için antrenman sahasını siyah perdelerle kapattı. Takımın gizli taktik çalışmaları dışarıdan izlenemez hale geldi.

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan Norveç Milli Takımı, taktiklerinin rakipleri tarafından sızdırılmasını önlemek amacıyla sıra dışı bir güvenlik tedbirine başvurdu.

NORVEÇ'TEN SİYAH PERDELİ ÇÖZÜM

Fort Lauderdale'de gerçekleştirilen antrenmanın sadece ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açıldı. Bu sürenin dolmasının ardından saha tamamen dış dünyaya kapatıldı. Norveç Futbol Federasyonu yetkilileri, antrenman sahasının çevresini, giriş kapılarını ve dışarıdan görülebilecek tüm açık noktaları siyah perdeler ve brandalarla kapattı. Alınan bu sıkı önlem sayesinde, takımın İngiltere maçına yönelik gizli taktik çalışmalarının dışarıdan izlenmesi ya da görüntülenmesi tamamen engellendi.

İNGİLTERE DE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Benzer gizlilik önlemleri turnuva boyunca İngiltere cephesinde de uygulanıyor. Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz takımı, daha önce yaşanabilecek olası taktik casusluklarına ve drone ile izlenme riskine karşı idman sahasını koruma altına almış, kritik bazı taktik çalışmalarını basına ve halka tamamen kapalı kapılar ardında yürütmüştü.

Dünya Kupası, İngiltere, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'nda casusluk alarmı: Siyah perde çekerek önlem aldılar - Son Dakika

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