Kayseri'de 174 Ehliyetsiz Sürücüye 34 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Kayseri'de 174 Ehliyetsiz Sürücüye 34 Milyon TL Ceza

Kayseri\'de 174 Ehliyetsiz Sürücüye 34 Milyon TL Ceza
09.07.2026 22:39
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Kayseri'de ehliyeti iptal edilmiş 174 sürücüye toplam 34.8 milyon TL ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ehliyeti geçici ya da daimi iptal edildiği halde direksiyon başına geçen 174 kişiye toplam 34 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 2-8 Temmuz tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 53 araca 'modifiyeli araç kullanmak' suçundan 265 bin TL, 31 sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak' suçundan 496 bin TL, 169 sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 6 milyon 760 bin TL, 174 sürücüye 'ehliyeti geçici ya da daimi el konulduğu halde araç kullanmak' suçundan 34 milyon 800 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 sürücüye 'makas atma' suçundan 90 bin TL, 263 sürücüye 'kırmızı ışık ihlali' suçundan 1 milyon 315 bin TL, 60 sürücüye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 1 milyon 500 bin TL, 2 sürücüye 'alkolmetreye üflememek' suçundan 300 bin TL ceza uygulandı.

Ekipler tarafından 7 gün içerisinde gerçekleştirilen uygulamalarda, 121 araca ışık donanımından 150 bin 766 TL, 1 sürücüye 'drift yapmak' suçundan 140 bin TL, bin 36 araca 'yüksek sesle müzik dinlemek' suçundan 1 milyon 290 bin TL, 708 sürücüye cep telefonundan 3 milyon 540 bin TL para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 174 Ehliyetsiz Sürücüye 34 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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