Eski İran lideri Ali Hamaney'in cenazesi doğduğu kent olan Meşhed'de defnedildi

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney, bir hafta süren cenaze törenlerinin sonunda doğduğu kent olan Meşhed’de son yolculuğuna uğurlandı.

MİLYONLARCA KİŞİ MEŞHED SOKAKLARINA AKIN ETTİ

Cenaze töreninin Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen kısımlarının ardından Hamaney'in naaşını taşıyan uçak bugün Meşhed’deki Haşiminecad Havalimanı'na iniş yaptı.

Hamaney’i son yolculuğuna uğurlamak için toplanan milyonlarca İranlı, eski liderlerine bağlılıklarını göstermek üzere bu sefer Meşhed sokaklarına akın etti. Hamaney’in cenazesini taşıyan araç halkın arasında dolaştırıldı.

"TRUMP’I ÖLDÜRECEĞİZ" YAZILI PANKARTLAR AÇILDI

Hamaney'in naaşı, kentteki merkezi İmam Rıza Caddesi’nden cenaze namazının kılınacağı İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Cenazeye katılan İran halkının yol boyunca açtığı, "İntikam" ve "Trump’ı öldüreceğiz" yazılı sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar da dikkat çekti.

Yürüyüşteki grupların, "Müzakere istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı da görüldü.

İRAN SAVAŞ UÇAKLARI TEYAKKUZDA

Cenaze töreni sırasında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran savaş uçakları tören alanının çevresinde uçuş gerçekleştirdi.

KONVOY İLERLEYEMEYİNCE NAAŞI HELİKOPTERLE GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın oluşturduğu yoğunluk nedeniyle cenazeyi taşıyan konvoyun ilerleyememesi üzerine, Ali Hamaney'in defnedileceği İmam Rıza Türbesi'ne ulaşmak için güzergâh değiştirildi. Konvoyun türbeye erişememesi nedeniyle Hamaney'in naaşı helikopterle nakledildi.

CENAZE NAMAZINI EN BÜYÜK OĞLU MUSTAFA HAMANEY KILDIRDI

İran basınında daha önce yer alan haberlere göre Hamaney’in cenaze namazını 101 yaşındaki İranlı din adamı Hüseyin Nuri Hamedani’nin kıldırması bekleniyordu ancak, namazı Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Törene birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Hamedani’nin neden cenaze namazına imamlık yapmadığına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.





131 GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

Hamaney, cenaze namazının ardından türbe içerisinde kendisi için hazırlanan özel alanda, ölümünden 131 gün sonra toprağa verildi.

İLK TÖREN TAHRAN'DA YAPILMIŞTI

Ali Hamaney için resmi devlet töreni, 3 Temmuz Cuma günü Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 100 ülkeden hükümet ve meclis başkanları, dışişleri bakanları ve hükümetlerin özel temsilcileri katılım sağlamıştı. Halkın katıldığı veda töreni ise cumartesi günü İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilmiş, pazar günü aynı yerde cenaze namazı kılınmıştı.

KUM'DA GÖZ YAŞI SELİ

Hamaney’in naaşı, Tahran’daki son törenin ardından dalı günü Kum kentine getirilmişti. Törene katılan milyonlarca kişi Cemkeran Mescidi ile Hazreti Fatıma Türbesi arasındaki yolu tamamen doldurmuştu. Törende sık sık ABD ve İsrail aleyhine slogan atılırken Hamaney ve ailesinin cenazesinin alana getirildiği anda birçok İranlının göz yaşı döktüğü görülmüştü. Hamaney’in cenaze namazını ise Ayetullah Cevadi Amoli kıldırmıştı.

NECEF VE KERBELA'DA DA TÖRENLER DÜZENLENMİŞTİ

Hamaney için Irak'ta da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmişti. Önce Necef kentine getirilen ve Hazreti Ali Türbesi'nde cenaze namazı kılınan Hamaney’in naaşı daha sonra askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürülmüştü. Hamaney için Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde de dini törenler gerçekleştirilmişti.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başta olmak üzere çok sayıda İranlı ve Iraklı üst düzey yetkilinin de yer aldığı cenaze törenlerinde birçok kişi Necef ve Kerbela'da Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamıştı.