ABD, İran\'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD ile İran arasında yükselen gerilim bir kez daha karşılıklı saldırılara dönüştü. ABD'nin iki günde toplamda yaklaşık 170 saldırı gerçekleştirdiği İran'da yeni bir hareketlilik yaşandı.

BİRÇOK KENTTE PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor. Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

NE OLDU?

ABD, dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırdığı gerekçesiyle İran kıyı hattındaki çok sayıda askeri hedefe saldırı başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla ülkenin kıyı şeridindeki yaklaşık 90 askeri hedefe yönelik yeni bir hava operasyonu düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları, deniz kuvvetlerine ait kabiliyetler ile askeri lojistik altyapısının hedef alındığı belirtildi.

CENTCOM, operasyonun bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiğini ifade etti.

İRAN: 14 KİŞİ ÖLDÜ, 78 KİŞİ YARALANDI

ABD'nin son saldırıları dünyada geniş yankı uyandırırken, İran'dan yapılan açıklama olayın vahametini gözler önüne serdi. İran, ABD saldırılarında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İRAN'DAN KÖRFEZ’DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise yaptığı açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre saldırılar, Kuveyt'teki Arifjan ve Ali Al Salem üsleri ile Bahreyn'deki Juffair ve Şeyh İsa üslerine yönelik gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları, saldırılarda üslerde bulunan önemli altyapı ve tesislerin vurulduğunu ileri sürerken, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik ek misillemeler yapılacağı uyarısında bulundu.

TRUMP: İRAN AZ ÖNCE ARADI, ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORLAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan gerilimin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Askeri üstünlüğün sağlandığını savunan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürerken, buna güvenmediğini söyledi.

Askeri açıdan üstünlüğün sağlandığını savunan Trump, "Kazanabileceğimiz pek çok yol var. Ancak askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı. Trump, "İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar" sözleriyle Tahran yönetiminin kısa süre önce Washington ile temasa geçtiğini de öne sürdü.

"ANLAŞMAYA SADIK KALACAKLARINA İNANMIYORUM"

İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia eden Trump, en büyük sorunun ise güven eksikliği olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarını sanmıyorum." dedi.

TİCARİ GEMİ SALDIRILARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, gazetecilerin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili sorusunu da yanıtladı. Saldırıların planlı bir stratejiden çok kontrol kaybının göstergesi olduğunu savunan Trump, "Dürüst olmak gerekirse bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmış durumdalar. Ancak yine de çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarında doğrudan İran'ın adını vermese de ticari gemilere yönelik saldırılar üzerinden Tahran yönetimine atıfta bulunduğu değerlendirildi.