Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar - Son Dakika
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Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar

09.07.2026 09:00
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, askeri olarak üstünlüğü sağladıklarını savunarak "Az önce beni aradılar, anlaşma yapmak istiyorlar" sözleriyle Tahran'ın tansiyonu düşürmek istediğini öne sürdü. Ancak İran'a güvenmediğini belirten Trump, "Anlaşmaya sadık kalacaklarını sanmıyorum." dedi. Ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili ise, "Bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile tırmanan gerilimin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Askeri üstünlüğün sağlandığını savunan Trump, Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini öne sürerken, buna güvenmediğini söyledi.

"ASKERİ OLARAK ZATEN KAZANDIK"

ABD Başkanı Donald Trump, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ABD ile İran arasında yaşanan son gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri açıdan üstünlüğün sağlandığını savunan Trump, "Kazanabileceğimiz pek çok yol var. Ancak askeri olarak zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.

Trump, "İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar" sözleriyle Tahran yönetiminin kısa süre önce Washington ile temasa geçtiğini de öne sürdü.

"ANLAŞMAYA SADIK KALACAKLARINA İNANMIYORUM"

İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia eden Trump, en büyük sorunun ise güven eksikliği olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarını sanmıyorum." dedi.

TİCARİ GEMİ SALDIRILARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Trump, gazetecilerin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili sorusunu da yanıtladı.

Saldırıların planlı bir stratejiden çok kontrol kaybının göstergesi olduğunu savunan Trump, "Dürüst olmak gerekirse bir nevi çıldırmış durumdalar. Biraz kontrolden çıkmış durumdalar. Ancak yine de çok kötü bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, açıklamalarında doğrudan İran'ın adını vermese de ticari gemilere yönelik saldırılar üzerinden Tahran yönetimine atıfta bulunduğu değerlendirildi.

GERİLİM SALDIRILARIN ARDINDAN TIRMANDI

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin İran'ın kıyı şeridindeki yaklaşık 90 askeri hedefi vurduğunu açıklamasının ve İran'ın buna karşılık Kuveyt ile Bahreyn'deki ABD üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından geldi.

Karşılıklı saldırılar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri artarken, petrol fiyatları yükselmiş, altın ise güvenli liman talebiyle değer kazanmıştı.

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Son Dakika Dünya Trump: İran az önce beni aradı, anlaşma yapmak istiyorlar - Son Dakika

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