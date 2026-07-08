NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

08.07.2026 15:58
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Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde sonuç bildirgesi açıklanırken, Genel Mark Rutte'nin basın toplantısına gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Toplantı başlamadan önce Rutte'nin konuşacağı salonun tıka basa dolduğu görüldü.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından merakla beklenen sonuç bildirgesi açıklandı. Zirvede alınan kritik kararların ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin düzenleyeceği basın toplantısına ulusal ve uluslararası medyanın ilgisi çok büyük oldu.

SALONDA NEREDEYSE YER KALMADI

Toplantının yapılacağı salon, Rutte henüz kürsüye çıkmadan önce dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler tarafından tıka basa dolduruldu. Haber kameramanları yan yana kameralarını kurarken, salonda neredeyse yer kalmadı.

Mark Rutte, Güncel, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Mark Rutte NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu - Son Dakika
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