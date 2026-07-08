Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından merakla beklenen sonuç bildirgesi açıklandı. Zirvede alınan kritik kararların ardından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin düzenleyeceği basın toplantısına ulusal ve uluslararası medyanın ilgisi çok büyük oldu.
Toplantının yapılacağı salon, Rutte henüz kürsüye çıkmadan önce dünyanın dört bir yanından gelen gazeteciler tarafından tıka basa dolduruldu. Haber kameramanları yan yana kameralarını kurarken, salonda neredeyse yer kalmadı.
Son Dakika › Mark Rutte › NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu - Son Dakika
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