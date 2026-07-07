CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'ye uzun yıllardır uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi.

TRUMP'IN ONAYIYLA YAPTIRIMLAR KALKACAK

Trump'ın açıklamasıyla birlikte yaptırımların kaldırılma sürecinin nasıl gerçekleşeceği merak konusu oldu. Öncelikle yaptırımların kaldırılması için ABD Kongresi'nin onay sürecinin gerekmediği, sürecin tamamlanması için sadece Trump'ın yasa kapsamındaki 3 unsuru beyan etmesinin istendiği öğrenildi.

YAPTIRIMLAR KALKINCA, F-35 SÜRECİ DE HIZLANACAK

Yaptırımların kaldırılması için ABD yasalarına göre, S-400’lerin ilgili ülkenin kontrolünde olmaması şartı aranıyor. Bu kapsamda Trump'ın Kongre'ye bir mektup yazması gerekecek. Mektupta Trump'ın, ilgili ülkede S-400 çalıştırılmadığı, artık sahip olmadıklarını anlatması istenecek. Bu mektuptan sonra Kongre'nin onayı beklenmeden CAATSA yaptırımları kaldırılabilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ile Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için aynı kuralların geçerli olması, Ankara'ya çifte avantaj sağlayacak. Yaptırımların kalkması ile birlikte Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünün de önü açılacak.

TRUMP: DOSTLARIMIZI YAPTIRIMLARLA BOĞMAK İSTEMİYORUM

Beştepe'deki basın toplantısında Trump, basın mensuplarının CAATSA yaptırımları ile ilgili sorusuna net yanıt verdi. Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Zamanı geldi. Dostlarımı yaptırımlarla boğmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trump şunları söyledi: "Marco Rubio, ve tüm arkadaşlarımla çalışıyoruz. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulanacak bir sürü insan var.

F-35 konusu bizim vereceğimiz karar. Çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Çoğu ülkeden de sadık aynı zamanda Türkiye. Üzerine düşündüğümüz konu. Dünyanın en iyi uçağı F35 ve bunu düşüneceğiz."

CAATSA YAPTIRIMLARI NELERDİR?

2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu.

Trump, Türkiye’nin S-400’leri satın almasının ardından CAATSA yaptırımlarının hemen uygulanmasını engellemiş fakat başkanlık seçimleri öncesi baskı altında olduğu için Aralık 2020’de bu kararı almıştı. CAATSA yaptırımları da hâlâ yürürlükte.

Yasanın 231. maddesinde, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleri ile ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlar ile önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını” öngörülüyor. Türkiye’ye de Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulanmasının gerekçesi bu madde.