Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Rinkevics'i Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.
Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Zirvede güvenlik, savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.
Son Dakika › Yerel › Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?