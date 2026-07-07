Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara\'ya geldi
07.07.2026 07:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Ankara'ya geldi. Rinkevics'i Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

IŞIKHAN KARŞILADI

Rinkevics'i Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi

Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Zirvede güvenlik, savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara'ya geldi - Son Dakika

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