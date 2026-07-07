Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics NATO Zirvesi için Ankara\'ya geldi

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

IŞIKHAN KARŞILADI

Rinkevics'i Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan karşıladı.

Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırlayacak. Zirvede güvenlik, savunma harcamaları, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak.