Akraba Cinayeti: 3 Kişi Öldürüldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan tartışmada ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabanca ile vurarak öldüren kardeş tutuklandı.

7 Temmuz'da Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ve yeğeni Resul Gülen'i (39) tabancayla ateş açarak hayatlarını kaybetmesine neden olan Muharrem Gülen (61), emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanan zanlı, alınan güvenlik önlemleri ve giydirilen çelik yelek eşliğinde Ünye Cezaevine gönderildi.

Zanlının ilk ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle aralarında arazi meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu, tartışmanın büyümesi sonucu olayın meydana geldiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. İki kardeş arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin daha da arttığı iddia edildi.

Olayın özeti

Cinayet zanlısı Muharrem Gülen, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi Mehmet, yeğeni Resul ve yengesi Emine Gülen'in iş yerine gidip, çıkan tartışma sonucu 3 kişiyi vurmuştu. Olayda hayatını kaybeden Mehmet, Emine ve oğulları Resul Gülen ilçenin Tepecik Mahallesi'nde dün toprağa verilmişti. - ORDU