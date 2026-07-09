ABD 90 askeri hedefi vurdu, İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme geldi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran'ın ticari gemilere saldırı kapasitesini azaltmak amacıyla ülkenin kıyı şeridindeki yaklaşık 90 askeri hedefe yönelik yeni bir hava operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depoları, deniz kuvvetlerine ait kabiliyetler ile askeri lojistik altyapısının hedef alındığı belirtildi.

"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

CENTCOM, operasyonun bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğunu ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyreden üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiğini ifade etti.

Komutanlık ayrıca, 7 Temmuz'da gerçekleştirilen saldırılarda 80'e yakın askeri hedefin vurulduğunu, bunlar arasında Devrim Muhafızları'na ait 60'tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu açıkladı. ABD, bu operasyonların İran'ın ateşkesi ihlal ederek ticari gemilere saldırmasının bedelini ağırlaştırmayı amaçladığını bildirdi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: DURUM ÇOK DAHA KÖTÜYE GİDECEK

Saldırıların ardından kendine ait sosyal Truth üzerinden bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu, İran'ın dün gemilere düzenlediği bombalı saldırıya misilleme. Eğer bu tekrarlanırsa, durum çok daha kötüye gidecek." dedi.

İRAN'DAN KUVEYT VE BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ise yaptığı açıklamada, deniz ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre saldırılar, Kuveyt'teki Arifjan ve Ali Al Salem üsleri ile Bahreyn'deki Juffair ve Şeyh İsa üslerine yönelik gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları, saldırılarda üslerde bulunan önemli altyapı ve tesislerin vurulduğunu ileri sürerken, ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesi halinde bölgedeki Amerikan üslerine yönelik ek misillemeler yapılacağı uyarısında bulundu.

"ABD'NİN EYLEMLERİ CEVAPSIZ KALMAYACAK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, ABD'nin saldırılarını değerlendirdi.

ABD'nin 14 Haziran'da Pakistan aracılığında varılan mutabakatı yerine getirmediğini söyleyen Garibabadi, mutabakat zaptına göre tarafların aşama aşama ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik hakaret içeren açıklamalarına değinen Garibabadi, "Bugün İran milletine hakaret etmekten daha fazla saldırı tehdidinde bulunmaya kadar yaptığı açıklamalar, otorite işareti değil, yıllardır güç, yaptırımlar ve tehditlere dayalı, İran ulusunu diz çöktüremeyen politikanın başarısızlığının itirafıdır. Suçlu ve katil Trump'la kendi dilinde konuşmalıyız ve görünüşe göre o, güç dilini daha iyi anlıyor." ifadelerini kullandı. Garibabadi, "ABD'nin son eylemleri cevapsız kalmayacak." dedi.

TRUMP: İRAN'I BU GECE VURACAĞIZ

NATO Liderler Zirvesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili şunları söylemişti: "İran çok kötü davranıyor, anlaşmayı ihlal ediyor. Çok yaramazlık yapıyorlar. Onlara çok sert saldırdık. Akıllanmaları lazım. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız. Normalde söylemezdim ama artık yapabilecek hiç bir şeyleri yok.

İran'ın askeri kuvvetleri yok oldu. İran donanması denizin dibinde. Dün İran'ın 28 teknesini vurduk. İran'la anlaşma olur mu bilmiyorum. Bütün savaş İran'ın nükleersizleştirilmesiydi. Biz onların nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Hepsi çılgınlar. 47 yıldır Ortadoğu'nun zorbası olduğunu gördük ama artık değiller. Nükleer silaha da sahip olmazlar ben artık buradayım. İnsanlar hep hile yapıyor. Bir anlaşma yapıyorsunuz. Önce diyorlar ki: "Tamam, kabul ediyoruz. Bir nükleer silahımız asla olmayacak." Hileyle, yalanla, hurdayla bunu yürütüyorlar."