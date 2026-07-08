Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı Artıyor - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremlerde Can Kaybı Artıyor

08.07.2026 07:49
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Venezuela'da 24 Haziran'da yaşanan depremlerde ölü sayısı 3.685'e, yaralı sayısı 16.740'a yükseldi.

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 685'e çıktığını dile getiren Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını söyledi.

Yerel basına göre, yetkililer, en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmalarına hız verirken, gönüllülerin çadır kentlerdeki çalışmaları ise sürüyor.

Türk Kızılay, depremden en çok etkilenen La Guaira'nın Playa Grande bölgesinde kurulan çadır kampta, Venezuela Kızılhaçı ile işbirliğinde 500 hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğal Afet, Venezuela, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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