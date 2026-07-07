Kozan'da Adliye Önünde Silahlı Kavga

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ GÖZALTINA ALINDI, DİĞER 2’Sİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.