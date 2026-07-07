Kozan'da Adliye Önünde Silahlı Kavga - Son Dakika
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Kozan'da Adliye Önünde Silahlı Kavga

07.07.2026 20:54
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Kozan'da adliye önünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kozan'da Adliye Önünde Silahlı <a class='keyword-sd' href='/kavga/' title='Kavga'>Kavga</a>

ŞÜPHELİLERDEN 1’İ GÖZALTINA ALINDI, DİĞER 2’Sİ ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kozan'da Adliye Önünde Silahlı Kavga

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Kozan, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Adliye Önünde Silahlı Kavga - Son Dakika

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