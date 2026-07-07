NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek

07.07.2026 07:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün Ankara'da başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde dikkat çeken bir F-35 iddiası gündeme geldi. Zirve kapsamında Erdoğan ile bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına yeşil ışık yakabileceği öne sürüldü. İddia, Ankara-Washington hattında savunma alanında yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına dönüşüne ilişkin önemli bir mesaj vermeye hazırlandığı iddia edildi.

New York Times'ın, dört üst düzey ABD yönetimi yetkilisine dayandırdığı haberine göre Trump, Türkiye'nin yeniden F-35 programına katılmasına izin verilmesine sıcak bakıyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELECEK

Habere göre Trump'ın Ankara'da Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede konunun ele alınması bekleniyor. Yetkililer, iki lider arasında bu konuda karşılıklı mektup alışverişi yapılabileceğini de öne sürdü.

Ancak haberde, Trump yönetiminin Kongre'nin getirdiği yasal kısıtlamaları nasıl aşacağı konusunda ABD'li yetkililer arasında görüş ayrılığı bulunduğu ifade edildi.

Beyaz Saray ise New York Times'ın haberine ilişkin Reuters'ın yorum talebine yanıt vermedi.

KRİZİN NEDENİ S-400

Türkiye'nin 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından Ankara- Washington ilişkilerinde ciddi gerilim yaşanmıştı.

ABD yönetimi, S-400 sistemlerinin F-35 teknolojisi açısından güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmış, ayrıca CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuştu.

ABD Kongresi de Türkiye'nin S-400 sistemlerine sahip olduğu sürece F-35 satışını yasaklayan düzenlemeyi kabul etmişti.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM SİNYALİ

New York Times'ın haberinde yer alan iddia, Ankara ile Washington arasında son dönemde hız kazanan normalleşme sürecinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Reuters'ın daha önce ulaştığı resmi bildirim belgesine göre Trump yönetimi, geçen ay Kongre'ye Türkiye'ye değeri 700 milyon doların üzerinde onlarca savaş uçağı motorunun satışına onay verilmesi yönündeki niyetini resmen bildirmişti.

F-35 programına dönüş iddiasının gerçekleşmesi halinde bunun iki ülke arasındaki savunma iş birliğinde son yılların en önemli gelişmelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

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Son Dakika Dünya NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Montana By Montana By:
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